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​برلماني يشيد بنجاح جيش مصر الأبيض في علاج متضرري السيول بالسودان

11:46 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
​برلماني يشيد بنجاح جيش مصر الأبيض في علاج متضرري السيول بالسودان

مجلس النواب

(مصراوي):

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بنجاح المهمة التي يقوم بها جيش مصر الأبيض داخل دولة السودان الشقيقية؛ لعلاج المتضررين من الفيضانات والسيول.

ووجه، إسماعيل، في بيان له اليوم الإثنين، تحية قلبية إلى جميع أعضاء البعثة الطبية المصرية الموجودة في السودان، والتي نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ2336 سودانيًّا، خلال 3 أيام، في المواقع التي انتشرت فيها على أطراف العاصمة القومية.

وأكد البرلماني أن إشادة السودان قيادة وحكومة وشعبًا بالدور الكبير الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف التداعيات السلبية للفيضانات والسيول على الشعب السوداني الشقيق، إنما هو دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم وبين شعبَي وادي النيل الشقيقين.

وتابع إسماعيل بأن الأطباء المصريين يحظون بثقة كبيرة داخل السودان وجميع الدول الإفريقية، معلنًا تأييده التام للقوافل الطبية التي تقوم مصر بإرسالها إلى مختلف دول القارة السمراء.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الطبية المصرية تم تقسيمها إلى 4 فرق، منتشرة في مستشفى قرى بالخرطوم بحري، شمال العاصمة، ومستشفى السروراب في كرري شمال غرب ولاية الخرطوم، ومركز الشقيلاب جنوب الخرطوم، ومستشفى جبيل الطينة جنوب الخرطوم.

مجلس النواب جيش مصر الأبيض السيول بالسودان الفيضانات

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