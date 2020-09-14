2021 عام التعميم النهائي.. ننشر تفاصيل إعداد "كارت الفلاح" في المحافظات

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنها تواصل تسجيل المرحلة الثانية من مشروع الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح".

وحصل "مصراوي" على التقرير النهائي الخاص باللجان المشكلة من الوزارة.

وكشف التقرير، اليوم الإثنين، عن أن إجمالي ما تم الانتهاء منه على مستوى كل المحافظات بلغ مليونَين و947 ألفًا و776 مزارعًا حتى الآن بكل محافظات الجمهورية، بينما بلغت نسبة التسجيل في المنظومة 95.5%.

وحول نسب صرف مستلزمات الإنتاج عبر كارت الفلاح، أوضح التقرير أن محافظة بورسعيد بلغت نسب الصرف فيها 749 ألفًا و479، بينما صرفت الغربية 806 آلاف و238 شيكارة مستلزمات منذ 1/9/2019 وحتى الآن.

وعن المرحلة الثانية، نوه التقرير بأنه تم إطلاق الكارت في محافظتي سوهاج وأسيوط، ثم بمحافظتَي الشرقية والبحيرة، بنسب تسجيل على المنظومة بلغت 99.89%، وجار تسليم البطاقات بشكل يومي.

أما المرحلة الثالثة "الفيوم والمنوفية والقليوبية والجيزة الأقصر"، فبلغت نسبة التسجيل بها 96.3%، وجار التجهيز للإطلاق.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن أعمال كارت الفلاح تسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع، مشيرًا إلى أن أعمال إدخال منظومة إلكترونية كاملة يحتاج إلى المزيد من الجهود لتفعيلها.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن كارت الفلاح يحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية المدعومة، لافتًا إلى أن الصرف بالكارت بدأ في الصيف الماضي.

ولفت رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إلى أن محافظة الشرقية هي الأكبر من حيث عدد الكروت المنتهية بواقع 357 ألف و335 بطاقة، مضيفًا أن العام المقبل سوف يكون عام التعميم النهائي.

ويتوقع أن تتم عمليات التسجيل وإصدار البطاقات لما يقرب من 6.5 مليون مزارع في مصر.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، أن عمليات الصرف تطبيق لقرار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاص بقواعد صرف الأسمدة الصيفية الذي يقترب من انتهائه، موضحًا أن التحول من الصرف الورقي إلى الإلكتروني في مراحله الأخيرة.

وأضاف يوسف، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه توجد 3 ملايين و569 ألفًا و452 استمارة، لافتًا إلى أن أعداد الكروت التي تمت طباعتها بلغت 2 مليون و663 ألفًا و494 كارت يتم تسليمها لأهالينا المزارعين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة إلى أن الوزارة حريصة علي ربط الفلاح بالمنظومة الرقمية من كارت "ميزة" وكارت الفلاح؛ لتسهيل عمليات صرف الأسمدة المدعمة والحصول علي المعاش وتسيير القروض التي قد يحتاج إليها المزارع.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد أطلقت منظومة "كارت الفلاح الذكي" في مارس من العام الماضي، والذي سيسمح بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج، ويحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.

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