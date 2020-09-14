​كل مخالفة بسعر في العقار ذاته.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (8 – 8)

كتب- محمد نصار:

يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة.



حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله.



يستعرض (مصراوي) في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء وحدث بها مخالفات لاشتراطات الترخيص.



وبالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه أكثر من مخالفة، وبافتراض العقار مكون من 4 طوابق "أرضي و3 أدوار علوية" وكان بالدور الأرضي مخالفة تغيير استخدام ومخالفة معمارية، وبالأدوار الـ3 الأخرى مخالفة معمارية فقط، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كالتالي:

- بالنسبة لمخالفتي تغيير الاستخدام والمخالفة المعمارية في الدور الأرضي (إجمالي مسطح المخالفة في الدور الأرضي × 105% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



وإذا كان سعر متر التصالح في المخالفات 100 جنيه، وإجمالي مساحة المخالفة 100 متر، تكون العملية الحسابية كالتالي (100 × 105= 10500 جنيه).



- بالنسبة لمخالفة الأدوار الـ3 العلوية تكون قيمة المخالفة عبر العملية التالية (100 متر × 3 أدوار= 300 متر × 5% من سعر المتر).



وإذا كان سعر المتر 100 جنيه تكون قيمة التصالح على المخالفة (300 متر × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر مقابل التصالح= 15000 جنيه).



وتبلغ القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح على هذا العقار في هذه الحالة بالنسبة لجميع المخالفات (10500 + 15000= 25500 جنيه).



وتنتهي المهلة المحددة من قبل الحكومة لتقديم طلبات التصالح في المخالفات يوم 30 سبتمبر.



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