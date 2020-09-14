مستشار الحكومة يكشف حقيقة تقديم "الشيشة" في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا

(مصراوي):



علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على القرارات الصادرة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، والتي تضمت استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، والموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، وتنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50%، والسماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% بحد أقصى 150 فردًا.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، إنه مع قدوم فصل الشتاء قد يكون هناك قرارات أخرى بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن "الشيشة" ليست مدرجة للتقديم في المقاهي والكافيهات، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن القرارات التي صدرت اليوم الاثنين، هدفها عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها، بشروط وإجراءات احترازية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك رقابة مستمرة على الأماكن التي سيتم فتحها.