​التموين: صرف 50% من مقررات شهر سبتمبر حتى الآن

كتب- محمد سامي:

تلقى وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الاثنين، تقريرًا يفيد بانتظام صرف السلع التموينة، سواء الصرف للمواطن من قبل البدال التمويني أو فروع جمعيتي، بنسبة 50% من مقررات شهر سبتمبر الجاري، وصرف الاستعاضات الأسبوعية من منافذ شركتي الجملة "العامة والمصرية" في المحافظات للبدالين وفروع "جمعيتي".

وأكد التقرير الذي تلقاه الوزير، صرف كمامة واحدة إجباريًا لكل بطاقة مسجل بها 4 أفراد، وأن عملية التسوية على الماكينة لا تتم بصرف الكمامة لبطاقات الأربع أفراد، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، اعتبارًا من أول سبمتبر 2020.