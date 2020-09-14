"وما جزاء الإحسان إلا الإحسان".. "سيدة القطار" تشكر القومي للمرأة على تكريمها (صور)

كتبت- نور العمروسي:



قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال استضافة السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميًّا بـ"بسيدة القطار"، اليوم الاثنين؛ لتكريمها على دورها في الدفاع عن مجند أثناء وجودها بالقطار: "اعتبر السيدة صفية اليوم ست ستات مصر".

وأضافت مرسي: "أراها المربية العظيمة التي أسعدت قلوب المصريين رجالًا ونساء، وفرضت حالة من البهجة ورفعت رأس سيدات مصر؛ هي بحق عظيمة من عظيمات مصر في دفاعها عن الجندي الخلوق المحترم.. لا توجد كلمات تعبر عن هذا الموقف النبيل غير أنكِ شرفتِ سيدات مصر بإحساس الأمومة العالي عندك وأنكِ اعتبرتِ الجندي ابًن من أبنائك ولم ترضِ له كسرة النفس والإهانة، وتكريمك اليوم هو أبسط رد منَّا جميعًا عليكِ يا بنت الأصول".

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "ستات مصر جدعات أوي وبمليون ست".

وأكدت مرسي أنه صدر قرار من المجلس بضم السيدة صفية إبراهيم إلى عضوية فرع المجلس بمحافظة الغربية، وهذا تكريم بسيط من المجلس وأعضائه، وعبرت عن أملها أن تراها في المجالس المحلية أو البرلمان بعد الشعبية الكبيرة التي حصلت عليها مؤخرًا.

وأضافت رئيسة المجلس أن السيدة صفية إبراهيم نموذج مشرف للمرأة المصرية التي دائمًا تفكر في إسعاد من حولها، لافتةً إلى أنها خلال حديثها المسبق معها وبسؤالها عن حلمها، قالت إنها تريد تجهيز حديقة المدرسة التي تعمل بها؛ حتى تكون مكانًا آمنًا يلعب به الأطفال، وأعلنت الدكتورة مايا مرسي اعتزام المجلس تجهيز الحديقة بالكامل وفي أقرب وقت، وسيطلق عليها اسم "حديقة صفية"؛ حتى يتذكر الجميع هذا الموقف المشرف للسيدة صفية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، تحية تقدير واحترام وشكر لزوج السيدة صفية المحترم الأصيل الفخور بزوجته، مؤكدةً أنه نموذج مشرف للرجل المصري الداعم والمساند لزوجته.

وقالت السيدة صفية: "أنا حاسّه إني باحلم، ولو كان حد قال لي من أسبوع إني هاقابل الدكتورة مايا مرسي وكبار قيادات الدولة واتكرم منهم ماكنتش هاصدق"، وظلت تردد: "هذا من فضل ربي، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان".

وأضافت: "أنا جبرت بخاطر المجند عبدالله، وربنا جبر بخاطري، وماكنتش هاسامح نفسي أبدًا لو كان نزل من القطر مكسور النفس، أنا بكيت على الجندي؛ لأن الإهانة صعبة والجندي مؤدب جدًّا وسمع كلامي على طول، ورجع مكانه وصمم يدفع لي الفلوس".

وفي ردها على ما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الموضوع عادي وأخذ أكبر من حجمه، قالت صفية: "اللى يقدر يمنع نعمة ربنا عني يقطعها".

وبسؤالها عن أحلامها، قالت صفية إبراهيم إنها تحلم أن يعود التكليف مرة أخرى بكلية التربية وأن لا يكون بمسابقة أو إعلان، وأن يعمل جميع خريجي كلية التربية في مهنة التدريس، فالمدرس قيمته عظيمة جدًّا.

واختتمت "سيدة القطار" كلمتها بتوجيه رسالة إلى شباب وفتيات مصر، قائلة: "مصر عظيمة وبلد خير بكم ولكم".

وقدمت الدكتورة مايا مرسي تحية تقدير واحترام إلى الجيش المصري وجميع جنود مصر الذين يقومون بحماية الوطن، وتحية حب وتقدير إلى الأمهات اللاتي تربي الأبطال وإلى زوجاتهن، قائلةً: "القوات المسلحة هي خط الدفاع الأول عن الوطن، والشرطة المصرية خط الدفاع الثاني، والمرأة المصرية خط الدفاع الثالث".

وأشادت رئيسة المجلس بدور الإعلام المصري المحترم في تغطية هذه الواقعة، متمنية استمراره في تسليط الضوء على النماذج الإيجابية المشرفة للمرأة المصرية.