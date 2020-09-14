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تأجيل إجراءات الحجز الإداري على المنشآت السياحية الواقعة على مجرى النيل

06:17 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، لبحث مشكلات القطاع السياحي على مجرى نهر النيل، في وجود أجهزة الوزارتين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ووافق الوزيران، اليوم الاثنين، على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية على مجرى نهر النيل، والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية، وتأكيد حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحي بنهر النيل.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، تأجيل أية إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة على مجري نهر النيل لمدة عام، مع تنسيق الاتحاد المصري للغرف السياحية، مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم، لضمان الالتزام بسداد مستحقات الدولة، في ضوء السعي لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الاستثمار.

إجراءات الحجز الإداري المنشآت السياحية محمد عبدالعاطي خالد العناني نهر النيل

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