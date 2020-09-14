"صناعة النواب": توطين 3 ملايين مصري بسيناء لن يتحقق إلا بتنفيذ التكليفات الرئاسية

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه طالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.

وأضاف عامر، في بيان اليوم الإثنين، أن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة يحقق مجموعة من الأهداف المهمة؛ في مقدمتها إعادة توزيع السكان، وبما يحقق أهداف وخطط الدولة في توطين 3 ملايين مواطن مصري داخل سيناء.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: تحقيق هذا الهدف أصبح سهلًا بعد المشروعات القومية الكبرى التي تمت داخل سيناء؛ وفي مقدمتها مشروعات الأنفاق والكباري وشبكة الطرق التي ربطت سيناء ربطًا كاملًا بالوادي والدلتا.

وطالب عامر الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف منح المزيد من المزايا والحوافز التشجيعية للاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل سيناء وفي مختلف المجالات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تحقيق هذا الهدف يعمل على توفير الآلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصري الباحث عن فرص العمالة.

وأشاد عامر بحرص الرئيس السيسي على متابعة جهود تعزيز محاور الزراعة والري عن طريق شق الترع والقنوات المائية؛ لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلاً عن جهود تطوير مدن شمال سيناء؛ لا سيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.