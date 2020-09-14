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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "فتح- 41"

02:25 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "فتح- 41"

الفريق محمد فريد

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الإثنين، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذي المستويين (فتح- 41) الذي تجريه أحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، واستمر لعدة أيام؛ والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل المعركة، وأعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة؛ للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالٍ، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيرًا إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم مهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق محمد فريد مشروع مراكز القيادة الخارجي القوات المسلحة تشكيلات المنطقة المركزية

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