الأوقاف: ما تبثه قنوات الفتنة عن هدم المساجد غير صحيح
كتب - محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف أن ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات أهل الشر عن هدم المساجد أخبار مفبركة لا صحة لها و تفتقد أدنى درجات المصداقية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن أكبر رد على جماعات أهل الشر، افتتاح 71 مسجدًا من تنفيذها الجمعة المقبلة، ضمن خطة افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م .
كانت وزارة الأوقاف، افتتحت عددا من المساجد الجمعة الماضية، بمحافظة الشرقية، وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق.
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