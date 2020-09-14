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رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة يتابع حصاد الأرز بكفر الشيخ

01:07 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
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كتب- أحمد مسعد :

تفقد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارع التابعة للقطاع بمحافظة كفر الشيخ تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بإجراء المتابعة الميدانية لكل المزارع التابعة للوزارة ضمان سير موسم حصاد الأرز "علشانك يا مصر" بشكل جيد يضمن أفضل إنتاجية.

وقال "السباعي"، لمصراوي، إن محصول الأرز هذا العام مبشر، حيث بلغ متوسط الإنتاجية مبدئيًا للفدان حوالي ٤ أطنان، مشيرًا إلى أنه تم الاعتماد على أدوات الحصاد الحديثة، لإنجاز عمليات الحصاد في أسرع وقت.

وأوضح رئيس قطاع الانتاج، أنه يتم توجيه جزء من المحصول لإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى نقل جزء منه لمضارب الأرز التابعة لوزارة التموين، ليتم طرحه في المنافذ، بأسعار مناسبة للجمهور.​

الدكتور ممدوح السباعي وزارة الزراعة حصاد الأرز

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