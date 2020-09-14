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ترخيص كامل ومخالفة جزئية.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (5 – 8)

12:42 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
ترخيص كامل ومخالفة جزئية.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (5 – 8)

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة.

​حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله.

يستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء وحدث بها مخالفات لاشتراطات الترخيص.

وبالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات إنشائية بجزء من مساحة دور، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح الجزء المخالف في الدور × 20% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).

ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات إنشائية بجزء من مسطح دور، وبافتراض أن سعر المتر للتصالح 100 جنيه وإجمالي المساحة المخالفة 50 مترا، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (50 متر مسطح × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 2500 جنيه).

كان من الطبيعي أن تكون نسبة الـ20% من سعر المتر المقدر بـ100 جنيه هي 20 جنيها لتكون إجمالي قيمة التصالح 1000 جنيه، لكن القانون نص على أن الحد الأدنى لقيمة أي متر تصالح هو 50 جنيها، وبذلك لا يمكن أن يقل سعر المتر عن هذا الرقم 2500.

وتنتهي المهلة المحددة من قبل الحكومة لتقديم طلبات التصالح في المخالفات يوم 30 سبتمبر.

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