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جهاز مدينة دمياط الجديدة يطلق مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء وتحويلها إلى لوحات فنية

12:39 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
جهاز مدينة دمياط الجديدة يطلق مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء وتحويلها إلى لوحات فنية

أكشاك الكهرباء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن إطلاق مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة، وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة، ولتوفير جودة الحياة للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز، أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلي لوحات فنية بديعة تتم بأيدي فنانين ورسامين متخصصين، حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الإنتباه، لمنع التلوث البصري.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تعميم عملية تجميل أكشاك الكهرباء تباعاً على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأكد أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات على الأكشاك والجدران، والمعلنين على المرافق العامة بالمخالفة للقانون.

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