وزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الضفة الغربية- (بي بي سي)::

صادق وزير الإسكان الإسرائيلي على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة إفرات المقامة في منطقة "حي الزيتون " جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وندد ساسة فلسطينيون بالقرار متعهدين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد " القرار الجائر".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قرر خلال الأسبوع الماضي المصادقة على بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة في الضفة الغربية.