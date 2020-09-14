وزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
الضفة الغربية- (بي بي سي)::
صادق وزير الإسكان الإسرائيلي على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة إفرات المقامة في منطقة "حي الزيتون " جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وندد ساسة فلسطينيون بالقرار متعهدين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد " القرار الجائر".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قرر خلال الأسبوع الماضي المصادقة على بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة في الضفة الغربية.
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