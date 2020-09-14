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وزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

10:22 ص الإثنين 14 سبتمبر 2020
وزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وحدات استيطانية

الضفة الغربية- (بي بي سي)::

صادق وزير الإسكان الإسرائيلي على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة إفرات المقامة في منطقة "حي الزيتون " جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وندد ساسة فلسطينيون بالقرار متعهدين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد " القرار الجائر".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قرر خلال الأسبوع الماضي المصادقة على بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة في الضفة الغربية.

وزير الإسكان الإسرائيلي وحدات استيطانية إسرائيل

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