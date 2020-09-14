تعيين "محمود سعيد" مديرا لمعهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

قررت الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، تعيين الدكتور محمود سعيد حسن، نائب مدير عام مستشفى معهد ناصر مديرا للمعهد لمدة ثلاثة أشهر تحت التقييم.

وأوضح القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه ويحمل رقم 114 لسنة 2020، أن للسلطة المختصة إنهاء هذا القرار قبل انتهاء مدته طبقا لمستوى الأداء ولصالح العمل.

يأتي تعيين "سعيد" خلفا للدكتور حازم الفيل الذي انتهت مدة تكليفه القانونية وتقدم بطلب لعدم التجديد له.