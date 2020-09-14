​​تبدأ باللوم وتنتهي بإسقاط العضوية.. 5 جزاءات توقع على عضو "الشيوخ" المخالف

مع اقتراب انعقاد جلسات مجلس الشيوخ الفترة المقبلة، بعدما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يرصد (مصراوي) في التقرير التالي، الجزاءات التي سيتم توقيعها على النواب، حال إخلالهم بواجبات العضوية.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس الشيوخ، اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحين إعداد لائحته الخاصة.

وأقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 5 جزاءات للنواب حال ارتكابهم أفعال تخل بالعضوية، تبدأ بتوجيه اللوم وتنتهي بإسقاط العضوية.

ونصت المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلًا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولًا: اللوم.

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيًا، ثالثًا، رابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية، موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.