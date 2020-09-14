برلماني: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مواجهة العشوائيات
قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة في مواجهة ملف العشوائيات والمناطق الخطيرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقف عند إزالة هذه المناطق وإنما هناك حرص من الدولة على توفير سكن ملائم للأهالي.
وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن ملف تطوير العشوائيات واحدا من الملفات الشاهدة على إنجازات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن قرارات إزالة المناطق العشوائية يأتي في إطار الحرص على التنسيق الحضاري والحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، لاسيما في ظل ما تعانيه المناطق العشوائية من مخاطر شديدة.
ولفت جون طلعت، إلى أنه كان حريصًا على المتابعة مع كافة المسئولين بشأن إزالة عزبة الصفيح وسيدي بمنطقة روض الفرج، بهدف الاطمئنان على كافة الأهالي وتوفير سكن بديل أفضل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك حالة رضا بين الأهالي، خصوصًا وأن السكن البديل يتم فيه مراعاة كافة متطلبات المواطنين، مشددًا على أهمية الحفاظ على المناطق الجديدة والحرص على بقائها في صورتها الحالية لما تتمتع به من خدمات وأماكن ترفيه وغيرها
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