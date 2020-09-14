نقيب المهندسين والأمين العام يشهدان أول سلسلة محاضرات شعبة مدني

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كتب- محمد عبدالناصر:

وسط حضور كبير مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزى أولى سلسلة محاضراتها الست المجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى بمحاضرة تحت عنوان "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع" حاضر فيها الدكتور مهندس أحمد محمد فرحات استاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ، والمهندس محمود مغاورى أمين عام النقابة، قدمتها المهندسة منال سرى عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية بكلمة ترحيب وشكر للمهندس هانى ضاحى والمهندس محمود مغاورى لتقديمهم الدعم لتنظيم الست محاضرات، وكذا للأساتذة المشاركين فى تقديم المحاضرات.

وفى كلمته قدم المهندس هاني ضاحي الشكر للدكتور أحمد فرحات على مجهوداته مع الشعبة المدنية واستجابته السريعة وتطوعه للمشاركة في سلسلة المحاضرات التي تقوم بها الشعبة، كما قدم الشكر للمهندس أحمد رمزى والمهندس محمود مغاورى على تنظيم تلك المحاضرات التي سوف تكون لها عظيم الأثر فى ثقل مهارات ومعارف المهندسين خاصة حديثى التخرج.

وثمن ضاحى قيمة المحاضرة لانها تمس مثلث اى مشروع وهو المهندس والاستشاري والمقاول، حيث لو كانت العلاقة إيجابية سيترتب عليه نجاح المشروع، وإذا كانت سلبية يترتب عليه آثار سيئة على المشروع بالكامل.

وأشاد نقيب المهندسين بدور مهنة الهندسة كونها تمس كل مواطن وتمس مستقبل الأوطان، وهو ما تشهد عليه السنوات الست الماضية فى مصر من خلال المشروعات القومية التى تمت خلال تلك الفترة والتى كان المهندس المصرى هو القاسم المشترك فى تلك المشروعات ، فهو أداة التنفيذ على أرض الواقع فى كافة المجالات، فوراء كل هذه المشروعات فريق من المهندسين.

وفى ختام كلمته أبدى المهندس هانى ضاحى امنيته ان تكون المحاضرات مرحلة تفاعل وتواصل بين النقابة والمهندسين، مطالبا المهندسين بمزيد من التواصل مع نقابتهم، مشددا على أن النقابة تسعى دائما للتواصل مع مهندسيها والعمل على حل مشاكلهم.

فيما قدم المهندس محمود مغاورى الشكر للمهندس هانى ضاحى على دعمه واهتمامه الذى قدمه لتنظيم سلسلة محاضرات الشعبة المدنية، التى يقدمها أساتذة أجلاء لنقل الخبرة للأجيال القادمة والاستفادة من خبرات هؤلاء الأساتذة، مطالبا من المهندسين الاستفادة من تلك المحاضرات لصقل مهاراتهم المهنية والعملية، مختتما كلمته بتثمين دور ومجهودات شعبة الهندسة المدنية لتنظيم مثل تلك المحاضرات وغيرها من الفعاليات.

من جانبه أبدى المهندس أحمد رمزى تقديره للمهندس هانى ضاحى والمهندس محمود مغاورى لتقديمهما كل الدعم للشعبة لتقديم كل ما هو جديد للمهندسين، والوفاء بواجباتها لمساعدة شباب المهندسين.

وأشار رمزى إلى أن طموحات وأحلام الشعبة كبيرة وتهدف إلى التواصل الدائم مع المهندسين. موضحا أنه بمجرد الإنتهاء من محاضرات الخرسانة الستة سوف يليها محاضرات فى كل مجالات الهندسة المدنية تباعٱ.

وكشف رئيس الشعبة المدنية أنه سوف يتم إعادة إذاعة تلك المحاضرات على صفحة النقابة وصفحة الشعبة وكذا على اليوتيوب بناء على طلب النقابات الفرعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك المحاضرات.

فيما تناول الدكتور أحمد فرحات خلال المحاضرة ، حقوق وواجبات المهندس بالموقع ودور الاستشاري والمقاول والمالك بالمشروع.

وحرص فرحات على التأكيد على المهندسين حديثى التخرج بأن مهنة الهندسة تحترم من يحترمها وترفع من يرفعها وتحتقر من يحتقرها.

وطالب إياهم عدم اظهار عدم علمهم ببعض الاعمال بالموقع أمام العاملين، والتعامل بشفافية مع النفس والرجوع لأصحاب الخبرة.

وشدد فرحات على ضرورة قدرة المهندس على قراءة اللوحات، كونه هو المسؤول الأول عن كل ما هو موجود بها، مع ضرورة قراءة الملاحظات الموجودة بها لمعرفة أسس التصميم.

وأوضح فرحات أن دور الاستشارى يمكن أن يكون عمل الرسومات والمقايسات والاشراف على الاعمال، أو عمل الرسومات والمقايسات فقط على أن يقوم استشاري آخر بالإشراف على الأعمال. مشددا على أن ليس للاستشارى الحق فى مطالبة المقاول ببنود غير موجودة بالعقد، إلا إذا اعتبرت بنوده مستجدة. وان دور الاستشارى هو الاستلام طبقا لما موجود فى المقايسات.

وعن دور مهندس المقاول أوضح فرحات أنه يتمثل فى الالتزام التام بالرسومات والمقايسة. فيما يتمثل دور الملك بالالتزام بالعقود مع الاستشارى وكذا الالتزام بالعقود مع المقاول.

وفى نهاية محاضرته قدم فرحات نصيحته للمهندس حديثى التخرج أن يبدأ مشواره المهنى بالعمل فى التنفيذ والمواقع لأن ذلك سيسمح له بالجمع بين التصميم والمقايسات.

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