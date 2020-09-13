منها العاصمة.. ننشر أول 3 محافظات لن يصدر لمناطق بها تراخيص بناء مرة أخرى

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خريطة المحافظات التي سيطبق عليها قرار منع البناء بشكل نهائي في بداية تطبيقه عقب انتهاء مهلة الـ6 أشهر المعلنة من الحكومة.

وقال قاسم لـ"مصراوي"، الأحد، إنه سيتم تطبيق منظومة منع البناء في أحياء محددة ومدن ومناطق بعينها، وبالتالي لن يصدر لها تراخيص بناء جديدة بداية في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتابع متحدث الوزارة: "عقب تطبيق هذه المنظومة في المحافظات السابق ذكرها سيتم تعميم الأمر تباعا على باقي محافظات الجمهورية".

وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن ذلك سيكون وفقًا للدليل الإرشادي المعتمد بشكل نهائي، من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

وكان اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، قال لمصراوي، إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث في الوقت الحالي وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد مصير وشكل تراخيص البناء، في محافظة القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف حنفي أن الصعوبة في تحديد الاشتراطات البنائية وفقًا للتوجيهات الجديدة في العاصمة تكمن في تجزُّئِ القضية لعدة أجزاء إلى جانب وجود عدد كبير من الأحياء بالقاهرة، فتنظيم الاشتراطات البنائية في القاهرة سيكون وفقًا لعدة أجزاء أولها المناطق التي سيتم منع البناء فيها بشكل نهائي ثم المناطق التي سيسمح فيها بالبناء، مع تحديد عدد الأدوار المصرح بها سواء كانت دورين أو ثلاثة أو غير ذلك وفقًا لكل منطقة.

وأشار اللواء محمد حنفي إلى أن ذلك لن يكون على مستوى الحي الكامل فقط، ولكن ستكون هذه التقسيمات وفقًا لمناطق الحي الواحد، متابعًا: "داخل الحي الواحد تقسيمات للبناء مناطق سيمنع فيها البناء كاملًا، ومناطق سيتم تحديد عدد الأدوار وهكذا، فلا يشترط منع البناء الكامل في جميع مناطق الحي أو تحديد دورين فقط للحي كاملًا".

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظات بوقف تراخيص البناء في المحافظات لمدة 6 أشهر لمراجعة التراخيص الصادرة ومدى التزامها بالاشتراطات، إلى جانب وقف البناء نهائيا في إقليم القاهرة الكبرى ويشمل: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، فضلًا عن محافظة الإسكندرية، مع التوجيه بدراسة إمكانية عدم السماح بالبناء نهائيًا في بعض المناطق.