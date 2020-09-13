بالصور- فاتن الحلو تجري جراحة في قدمها بعد تعرضها للكسر
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أجرت مدربة الأسود فاتن الحلو، عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها للإصابة في القدم اليمنى.
وتعرضت الحلو إلى الإصابة في قدمها، نتج عنها كسر شديد في القدم، ما دفع أسرتها إلى نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.
وطلب منها الفريق الطبي المعالج ضرورة إجراء فحوصات بالآشعة، وقرروا حجزها في المستشفى وإجراء جراحة وعمل جبس للقدم بالكامل لحين الاطمئنان على الجراحة، وتتواجد فاتن داخل أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج ووضعها تحت الملاحظة، وطلبت من كل محبيها الدعاء لها بالشفاء.
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