أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

توضيح من "الوطنية للإعلام" بشأن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص)

08:48 م الأحد 13 سبتمبر 2020
توضيح من "الوطنية للإعلام" بشأن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص)

ماسبيرو

أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بهيئة الوطنية للإعلام، أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص) بمبنى الهيئة، مساء اليوم الأحد، كان نتيجة بعض الإصلاحات التي تنفذها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو 1.

وأكد المصدر، بحسب بيان للهيئة، أن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائيًا على الأحمال الإلكترونية الخاصة بالاستديوهات، حيث تم على الفور دخول مولدات "UPS" حتى تم النقل على الخط الثالث في ثواني معدودة، موضحًا أن التأثير كان فقط على الإنارة وأجهزة التكييف وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى.

وأفاد المصدر بأن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى، على أعلى مستوى، في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.

هيئة الوطنية للإعلام نقطاع الكهرباء ركة الكهرباء اسبيرو

الخبر التالى:

تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.. مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100856

    عدد المصابين

  • 83261

    عدد المتعافين

  • 5627

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28928723

    عدد المصابين

  • 20785437

    عدد المتعافين

  • 924053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 0 - 0 الإنتاج الحربي.. الدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا