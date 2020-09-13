توضيح من "الوطنية للإعلام" بشأن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص)

أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بهيئة الوطنية للإعلام، أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص) بمبنى الهيئة، مساء اليوم الأحد، كان نتيجة بعض الإصلاحات التي تنفذها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو 1.

وأكد المصدر، بحسب بيان للهيئة، أن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائيًا على الأحمال الإلكترونية الخاصة بالاستديوهات، حيث تم على الفور دخول مولدات "UPS" حتى تم النقل على الخط الثالث في ثواني معدودة، موضحًا أن التأثير كان فقط على الإنارة وأجهزة التكييف وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى.

وأفاد المصدر بأن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى، على أعلى مستوى، في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.

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