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المترو: انتظام حركة قطارات الخط الثاني في الاتجاهين

08:34 م الأحد 13 سبتمبر 2020
المترو: انتظام حركة قطارات الخط الثاني في الاتجاهين

مترو الأنفاق

كتب– أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني، من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين، عقب عطل مفاجئ في محولين كهرباء للضغط العالي بشركة الكهرباء.

وأضاف بيان الشركة، أن المحولات مغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثاني، ما أدى إلى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء.

وأشار البيان إلى أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم العمل على إصلاحة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتها.

وأكدت شركة المترو، أن حركة القطارات بالخط الثاني والخطوط الثلاثة، تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها بعد إصلاح العطل المفاجئ.

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