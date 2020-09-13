المترو يكشف سبب تعطل حركة الخط الثاني
كتب– أسامة علي:
كشف أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث باسم شركة المترو، سبب حدوث عطل بالخط الثاني للمترو.
وقال بكير لـ"مصراوي"، إن محولين ضغط عالي والمغذيين للخط الثاني للمترو، تعرضا لفصل لحظي، مؤكدًا أن المحولات تابعة لشركة الكهرباء.
وأضاف متحدث المترو، أن التعطل اللحظي لمحولات الكهرباء، أثرت على حركة القطارات بالخط الثاني للمترو من محطة الشهداء وحتى محطة شبرا الخيمة.
الخبر التالى:المترو: انتظام حركة قطارات الخط الثاني في الاتجاهين
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