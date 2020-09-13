قيادي بـ"التحالف الوطني من أجل مصر": الأسماء المتداولة لمرشحي النواب غير صحيحة

نفى قيادي بارز بقائمة التحالف الوطني من أجل مصر، حقيقة الأسماء المتداولة لمرشحي مجلس النواب، قائلًا: إنها غير صحيحة.

وأضاف، أن القائمة النهائية لأسماء المرشحين التابعة للتحالف الوطني من أجل مصر سيتم إعلانها بالطرق الرسمية.



وتابع أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن أسماء مرشحي القائمة أو الفردي، مناشدًا الجميع بعدم تداول معلومات غير دقيقة حول تلك المسألة.