"القومية للأنفاق": سكان عمارة الشربلتي يعودون لمنازلهم غدًا

كتب- أسامة علي:

قال المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن سكان عمارة الشربتلي سيعودون إليها مجددًا، صباح غدٍ الاثنين، بعد انتهاء أعمال الإصلاحات.

وأكد والي لـ"مصراوي أنه جرى الانتهاء من حقن العمارة، موضحًا أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات، وكل ما حدث هبوط بسيط في أحد أركان العمارة، وآخر في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.

يذكر أنه تم إخلاء عمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك، عقب حدوث تصدع نتيجة لأعمال حفر مترو الأنفاق، وتعرضت سفارة البحرين بالزمالك، الملاصقة للعمارة، لأضرار وتصدعات، واتخذت وزارة النقل مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذه الأضرار.

كما تم تعويض السكان ماليًا لحين عودتهم إلى العمارة مرة أخرى.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلة عمارة الزمالك التي تضررت نتيجة أعمال مترو الأنفاق، قائلًا: "نطلع التقرير ونعوض الناس وكل اللى هما عاوزينه، ولا ضرر ولا ضرار".

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