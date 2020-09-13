وزير النقل يوجّه بضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف



كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة.

وتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر، واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب، وشاهد الوزير العربتين النموذج الهيكلي الخاص بصفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، حيث سيتم توريد أول قطار اعتبارًا من مارس 2021، ضمن خطط تطوير وتحديث أسطول هيئة السكك الحديدية.

ووجّه الوزير قيادات السكك الحديدية، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والالتزام باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، سواء في المحطات أو القطارات مع الحرص على التزام العاملين بالسكة الحديد، والركاب للكمامات الطبية.

ووجّه وزير النقل بضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد، مشددًا على أنه لن يسمح بأي خطأ في حق أي راكب.

كما التقى وزير النقل بعدد من الركاب، الذين أشادوا بالانتظام الملحوظ في مواعيد قيام ووصول القطارات، والتحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع دخول القطارات الجديدة للخدمة.

وأوضح الوزير أنه بعد وصول 100 جرار سكة حديد جديدة، وتوالي وصول الدفعات الجديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة والتي وصل منها حتى الآن 68 عربة، حيث سيصل شهريًا 35 عربة جديدة، ستكون الخدمة المقدمة أكثر تميزًا، خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية، ومع تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط، لافتًا إلى أن كل هذه المشروعات ستساهم في استمرار حدوث طفرات هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ثم استقل الفريق مهندس كامل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا، حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة، وعلى نظافة القطار وشدد على التعامل الجيد مع كل الركاب.

ثم تفقد وزير النقل ورش عربات السكة الحديد المنيا المتخصصة في عمل عمرات العربات المطورة، حيث شاهد الوزير عدد من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها، وعدد من العربات التي تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات لها حيث أكد أن الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة، بتطوير الأسطول الحالي من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب

ووجّه الوزير بزيادة إنتاجية الورشة التي تبلغ 29 عمرة شهريًا، عمرة عمومية لعدد 25 عربة وعمرات أسمية لعدد4 عربات.