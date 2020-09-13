حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن أراضي الدولة.. وإعفاء هؤلاء التلاميذ من المصروفات الدراسية

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض تشابكات الأراضي بين الأوقاف والزراعة، ووزير الدفاع يكرّم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد، ورئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل حدود محمية سانت كاترين بجنوب سيناء، وقرار بإعفاء تلاميذ رياض الأطفال من الصم وضعاف السمع، من المصروفات الدراسية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: