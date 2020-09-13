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السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

05:46 م الأحد 13 سبتمبر 2020
السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وفيما يخص هؤلاء، هم العاملون من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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Asha
الرئيس السيسي المهن الطبية

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