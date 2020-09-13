أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الأعمال العام

05:35 م الأحد 13 سبتمبر 2020
السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الأعمال العام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.

ويهدف القانون إلي تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون.

وأعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الشركات القابضة تحرير القطاع العام

الخبر التالى:

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100856

    عدد المصابين

  • 83261

    عدد المتعافين

  • 5627

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28928723

    عدد المصابين

  • 20785437

    عدد المتعافين

  • 924053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة: بدء حملة إزالات لمخالفات البناء أول أكتوبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا