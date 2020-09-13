رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل حدود محمية سانت كاترين بجنوب سيناء
05:28 م الأحد 13 سبتمبر 2020
(مصراوي):
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل حدود محمية منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
وتضمن القرار، أن تحتفظ القوات المسلحة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، داخل حدود المحمية الطبيعية.
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