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السيسي يوجّه الحكومة بفض تشابكات الأراضي بين "الأوقاف" و"الزراعة" في المحافظات

05:18 م الأحد 13 سبتمبر 2020
السيسي يوجّه الحكومة بفض تشابكات الأراضي بين "الأوقاف" و"الزراعة" في المحافظات

اجتماع مجلس الوزراء


(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي "الأوقاف" و"الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات، وإجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد مدبولي ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية، التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل: الأوقاف، والزراعة، والري، قائلًا إنه ليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ في نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين، ويكون الإيجار مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة، على عدد من الأراضي في عدة محافظات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تمامًا.

من ناحيته، أوضح وزير الأوقاف، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري؛ لوضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضي، التي تتبع هذه الجهات في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم في أقرب وقت ممكن.

أما بخصوص فض التشابكات، فأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم بالفعل حسم الأمور بين وزارتي الأوقاف والزراعة، بشأن 53 ألف فدان أراض بالمحافظات، ويتم استكمال الاتفاق بشأن 8 آلاف فدان متبقية، لإغلاق هذا الملف تمامًا عقب ذلك.

تشابكات الأراضي وزارة الأوقاف وزارة الزراعة مصطفى مدبولي

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