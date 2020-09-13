"الزراعة": خطة بحثية لتحقيق التنمية الزراعية بالصحاري المصرية عبر "بحوث الصحراء"

كتب- أحمد مسعد:

قال مركز بحوث الصحراء، إنه أطلق الخطة العامة البحثية والتطبيقية للعام الحالي 2020/2021، والتي تشتمل على تنفيذ خمسة برامج بحثية رئيسية والعديد من البرامج الفرعية التي تغطي كل التخصصات العلمية للمركز؛ والتي تهدف إلى المساعدة في تحقيق التنمية الزراعية للصحاري المصرية، في ضوء الاستدامة، من خلال توحيد الجهود البحثية لتحقيق الأهداف على كل من المدى القريب والمتوسط والبعيد.

جاء هذا خلال اجتماع عقده د.عبد الله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الأحد، في حضور د.صفي متولى نائب رئيس المركز للشؤون العلمية ورؤساء ووكلاء الشعب البحثية.

وقال زغلول إن هذه الخطة المتمثلة في مجموعة من البرامج البحثية من أجل الوقوف على الحالة الراهنة للمناطق الصحراوية؛ حيث يتم حصر ورصد كل الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في الصحاري المصرية حتي يسهل الاعتماد عليها لاستكمال الدراسات بناء على ما تم سابقاً خلال العقود الماضية.

وتابع القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء: على أن يتم إعداد خريطة شاملة لكل المناطق الصحراوية بمصر بما تم من دراسات، مع رصد الاحتياجات الفعلية لتنمية هذه المواقع في ما يتعلق بتخصصات مركز بحوث الصحراء والانتهاء من هذه الخريطة الشاملة في