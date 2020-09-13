وزيرة البيئة ومحافظ كفرالشيخ يبحثان سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المحافظة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ومتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستفادة من المخلفات الزراعية في إطار سعي الدولة للتوسع في إعادة تدويرها على مستوى الجمهورية وإنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية وتم الانتهاء منها حيث أصبح يتوافر لدى الوزارة كافة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لإنتاج الوقود البديل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عملية جمع المخلفات بالمحافظة من حيث إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حيث أوضحت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم الانتهاء من إصدارها خلال 5 أشهر القادمة، ووضع آلية لجمع رسوم المخلفات إضافة إلى تسهيل آلية عمل القطاع الخاص مع المحافظة في جمع المخلفات.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد موقعين لتجميع قش الأرز بكفرالشيخ وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدي غازي بمركز كفرالشيخ والذي تم تجميع ما يقرب من ١٤٠٠ طن قش أرز، وموقع الكراكات بمركز بيلا والذي تم تجميع حوالي ١٥٠٠ طن قش أرز به حتى الآن.

والتقت الوزيرة خلال الجولة بعدد من متعهدي تجميع قش الأرز وذلك للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التي وفرتها الوزارة للمتعهدين، وأيضا مساعدتهم والاستماع للمشاكل التي تواجههم في المحافظة.