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مصر الحديثة: الأحزاب واجهت اتهامات كثيرة بعدم التواجد في الشارع

02:41 م الأحد 13 سبتمبر 2020
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كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

قال نبيل دعبس، نائب رئيس حزب مصر الحديثة، إن الأحزاب واجهت اتهامات كثيرة لفترة كبيرة في الشارع السياسي بأنها غير متواجدة وليس لها دور فعال، موضحا أن هذه الاتهامات في غير محلها وليس لها أساس من الصحة.

وأضاف دعبس، في كلمته بمؤتمر تدشين القائمة الوطنية "من أجل مصر"، التي تخوض انتخابات مجلس النواب: أوجه الشكر لحزب مستقبل وطن على جهوده المبذولة في تشكيل القائمة.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن ما قدمته الأحزاب في الأونة الأخيرة أبرزها انتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنها خير دليل على أنها تراعي المصلحة الوطنية.

وتابع دعبس: نسعى بكل قوة بأن تكون القائمة "من أجل مصر" في كل الاستحقاقات انتخابية المقبلة سواء على الصعيد السياسي أو انتخابات المجالس المحلية.​

مؤتمر تدشين القائمة الوطنية من أجل مصر نبيل دعبس حزب مصر الحديثة

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