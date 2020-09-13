Olymp Trade: مهارة تعود بالنفع

(إعلان تحريري)

في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، يُعد وجود مصدر واحد ثابت للدخل أمرًا جيدًا، ولكن الأفضل وجود مصدران. يُعد تداول Forex و Fixed Time طرقًا رائعة كمصدر ثانٍ للدخل الشخصي خاصةً عندما تكون عالقًا في المنزل. Olymp Trade عبارة عن منصة تتيح لك ليس فقط الاستفادة من كلا السوقي، بل تعلمك أيضًا كيفية تحقيق أقصى استفادة من أموالك.

سوق Forex: تداول العملات مقابل بعضها البعض (أسعار الصرف)، وهي أكبر سوق في العالم. يوجد تريليونات من الدولارات يتم تداولها يوميًا في هذا السوق.

تداول Fixed Time هو طريقة تداول تعتمد على توقع سعر السهم أو السلعة أو المؤشر أو أزواج الفوركس، وهي واحدة من أبسط طرق التداول المتاحة اليوم. مع حد أدنى للإيداع يبلغ 10.00$ فقط، يمكنك البدء في ربح المال من المنزل.

اختيار المنصة

هناك عدد من المنصات للاختيار من بينها. لا يتم إنشاء جميع المنصات بشكل متساوٍ، فالكثير منها على استعداد لتسجيل الأشخاص والترحيب بهم لبدء التداول في الحال دون مساعدتهم على فهم ما يقومون به. لتكون أكثر المتداولين نجاحًا بقدر الإمكان، يجب أن تختار منصة مصممة خصيصًا لك لتحقيق النجاح.

تتمثل مهمة Olymp Trade في جعل التداول في متناول الجميع، مما يعني أن الشركة تبذل ما في وسعها للتأكد من أن كل شخص لديه فرصة للتعلم والتداول بما يعود بالنفع عليه. يمكن للمتداولين شراء وبيع Fixed Time بنقرة زر واحدة.

التعليم والمساعدة

بفضل المجموعة التعليمية الواسعة، توفر Olymp Trade للأفراد الأدوات التي يحتاجونها ليصبحوا متداولين ناجحين. استراتيجيات التداول والمؤشرات والأدوات التحليلية ضرورية لمتداول Forex و/أو Fixed Time. إن فهم كيفية استخدامها يبدو أكثر تعقيدًا مما هو عليه في الواقع.

تم إنشاء جميع ندوات Olymp Trade التعليمية المجانية والمساعد الآلي المدمج مع وضع المتداولين الجدد في الاعتبار. حيث يتم شرح جميع المفاهيم والاستراتيجيات وأنواع الصفقات والأدوات بلغة بسيطة.

يساهم المساعد الآلي في الإجابة عن أسئلة المتداولين التي تواجههم على المنصة وفي قسم التعليم. تتوافر هذه المواد مع المساعد للتأكد من أن حتى أجدد المتداولين يستطيعون تعلم كل ما هو ضروري ليكونوا متداولين ناجحين وليجنوا دخلًا إضافيًا.

بالإضافة إلى المواد المكتوبة وشروح المساعد المتعمقة للاستراتيجيات والمؤشرات والأدوات، توفر Olymp Trade مكتبة من الندوات تحتوي على مجموعة من الموضوعات والعروض التوضيحية.

تُعد مواضيع كيفية استخدام المؤشرات وأساليب التداول واستراتيجيات إدارة الأموال من بين المواضيع الأكثر شيوعًا في السلسلة دائمة التوسع. لا ينافس ذاكرة Olymp Trade للندوات سوى قناتها على YouTube والتي تحتوي على +600 مقطع فيديو بـ 8 لغات.

ويكملها خدمة دعم العملاء المتوفرة 24/7 بـ 8 لغات، بما في ذلك مركز المساعدة الواقع في "لاجوس". إن كان لديك سؤال، فيمكنك دائمًا العثور على الإجابة التي تحتاجها سواء من خلال المساعد الآلي أو مركز المساعدة.

كيف يمكنني تحقيق النجاح؟

بمجرد التسجيل، يكون لدى كل متداول حسابًا تجريبيًا مجانيًا للتدريب عليه مع صفقات آمنة حيث تتعلم دون أي التزام بشراء أي شيء أو إيداع في حسابك. يتم التداول في هذا الحساب تمامًا مثل الحسابات الحقيقية على المنصة مع أسعار حية لجميع أزواج العملات والمؤشرات والسلع.

ولكن، بدلاً من استخدام أموال حقيقية، يتم التداول في الحساب بدولارات Olymp Trade الافتراضية. كبداية يحصل كل متداول على 10,000 دولار افتراضي، والتي يمكن إعادة شحنها بلا حدود. مثل هذا التدريب على مدى فترة من الزمن في الأسواق الحقيقية لا يقدر بثمن.

التداول محفوف بالمخاطر، ومع ذلك، يمكن تخفيض تلك المخاطر بشكل كبير كلما كنت أكثر استعدادًا. توفر لك Olymp Trade الأدوات التي تحتاجها للارتقاء من مبتدئ عصبي إلى متداول ناجح. الاستفادة من كل ما تقدمه هذه المنصة سيضعك في أفضل وضع ممكن لتحقيق الربح.

المجموعة التعليمية بأكملها وقناة YouTube مكرستان لمساعدة الأشخاص، مثلك، على الخروج من الهامش ليصبحوا لاعبين أساسين في اللعبة، مع بيئة حية لتصبح معتادًا على العمل في الأسواق لاختبار معرفتك الجديدة. إن ممارسة استراتيجيات مختلفة للتداول وإدارة الأموال ستسمح لك بالاعتياد على تكتيكاتك التي حددتها مسبقًا قبل المخاطرة بأموالك الحقيقية.

قبل استثمار أموالك الخاصة، تأكد من تجربة بعض الاستراتيجيات لمعرفة أفضل ما يناسب أهدافك وأسلوبك في التداول. سيساعدك ذلك على تقليص أخطائك المحتملة أثناء التداول إلى الحد الأدنى. من المهم الالتزام بالاستراتيجيات التي اخترتها.

التداول أثناء التنقل

جعلت Olymp Trade من الممكن ربح المال من هاتفك المحمول. من خلال تقديم خدمات التداول منذ عام 2014، وشركة Olymp Trade تسعى إلى جعل التداول في متناول الجميع، ويُعد تطبيق التداول عبر الإنترنت الخاص بهم خطوة أخرى في هذا الاتجاه.

يتيح تطبيق التداول عبر الإنترنت للأشخاص التداول أينما كان هاتفهم معهم. وتُعد واجهته البسيطة والتدريب المدمج خيارًا رائعًا لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة. إلى جانب مكتبتهم التعليمية الإلكترونية العامرة باستراتيجيات التداول ومؤشرات الاتجاه والندوات، جعلت Olymp Trade التداول سهل الفهم والتنفيذ.

استفد إلى أقصى حد من النسخة المحمولة من هذه المنصة وحقق ربحًا في أي وقت وفي أي مكان. مع الوصول الكامل إلى جميع الأصول والأدوات والتحليل في جميع الأوقات.

الخلاصة

تضع منصة Olymp Trade كل ما تحتاجه لتصبح المتداول الناجح الذي طالما حلمت به في متناول يدك. التداول هو هواية يمكنها تغيير حياتك، استفد بقدر ما تستطيع من مهاراتك وقم بصقلها. من خلال الواجهة البسيطة للمنصة والتحديث المستمر للمكتبات التعليمية، يمكنك الحصول على إجابة لأي سؤال في ذهنك. قم بإعادة هيكلة فكرتك عن يوم العمل للاستفادة من الأسواق العالمية. التداول في أي وقت وأي مكان أصبح سهلًا للجميع.