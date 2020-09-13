الحكومة: بدء حملة إزالات لمخالفات البناء أول أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الموعد الأخير للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع هو 30 سبتمبر الجاري.

وشدد المركز، في إنفوجرافيك، نشره اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.

وتنتهي المهلة المحددة من جانب الحكومة وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على أن يبدأ بعدها تطبيق الإجراءات العقابية ضد رافضي التصالح في المخالفات.