توقيع الاتفاقية الأولى لجذب أول استثمارات إيطالية في مجال السلاسل التجارية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتَي "Grg" المصرية، ومجموعة "sopria" القابضة الإيطالية؛ بغرض افتتاح سلاسل تجارية في الأسواق المصرية، حيث تعد أول استثمارات إيطالية في مجال السلاسل التجارية.

وتعد الشركة القابضة الإيطالية من كبرى الشركات الإيطالية المنتجة والموزعة للمنتجات الغذائية في إيطاليا وأوروبا، وتحتوي المجموعة على شركات: crai -retail- modeling، وتعد مصر ثالث دولة خارج إيطاليا بعد سويسرا ومالطا؛ لفتح أسواق بها.

وعقد الدكتور عشماوي اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أنجلو كاليندو، نائب رئيس الكونفيدرالية الإيطالية، وعيسى إسكندر المدير الإقليمي للكونفيدرالية الإيطالية، وتامر جودة المدير العام لمجموعة "جي آر جي" المصرية، وأليساندرو جاسبارو العضو المنتدب لمجموعة سابريا، وفي حضور فرانسيسكو باجنيني المدير التجاري بالسفارة الإيطالية في مصر.

ونقل عشماوي، خلال الاجتماع، تحيات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن وزارة التموين لديها اهتمام بالغ في تيسير كل الإجراءات للمستثمرين في ما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد عشماوي أن توقيع مذكرة التفاهم هو ثمار المؤتمرات التي عقدت في "نابولي" والقاهرة خلال الأشهر الماضية تحت رعاية وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة بالتنسيق مع الكونفيدرالية الإيطالية وبمشاركة كبار المستثمرين في إيطاليا وأوروبا .

ولفت عشماوي إلى أن مصر أصبحت لديها فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، وأن الأرباح والعوائد الاستثمارية تفوق مثيلتها في الدول الأخرى، وفقًا لتقارير الهيئات الاقتصادية الدولية والتي أعلنت أن النمو في الاقتصاد المصري قد يفوق حاجز الـ٤٪، وأن معدلات نمو الاقتصاد المصري تعد من ضمن أكبر دول العالم نمواً، بالإضافة إلى المناخ الأمن للاستثمار حالياً، كما أن السوق المصرية واعدة وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في قطاع التجارة الداخلية، وبما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية على الاستثمار لصالح كل من المستثمر والمطور.

وأكد مساعد وزير التموين أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات.

وأكد التحالف المصري- الإيطالي الجديد في مجال السلاسل التجارية، أن التعاون والرغبة بين الطرفين يأتيان انعكاساً للمجهود الكبير الذي قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال العامين الماضيين، والذي بدأ بتوقيع خطاب تفاهم مع الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والتي تحتوي تحت مظلتها أكثر من 10 آلاف شركة ومقرها نابولي، وقيام وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في جذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، وآخرها المنتدى الاقتصادي الثاني الذي نظمته القاهرة في نهاية ديسمبر الماضي، والذي أُقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ونظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية برعاية وزارة التموين والكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية.

وقال جوسيبي رومانو، رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، إنه سعيد للغاية بأن تبدأ الكنفيدرالية بتحقيق باكورة مشروعاتها في مصر، والتي سيليها مول كبير للموضة والفاشيون الإيطالي الشهير وإنه اختار مصر كأول دولة إفريقية عربية؛ لكى تكون مقرًّا لأول مشروع من سلاسل السوبر ماركت الإيطالية، وهذا يرجع إلى الأمان والاستقرار من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور عيسى إسكندر مدير المرصد المتوسطي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعهد أوريسبيس، ومدير الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط ودول الخليج، إن اليوم بالتوقيع بين مجموعة أسواق مصر ومجموعة سابوري دي إيطاليا والتي تعني الطعم الإيطالي وتتويج العمل الذي بدأ من العام الماضي في نابولي وجايتا والمنتدى الاقتصادي الثاني في القاهرة في ديسمبر الماضي، أنه عمل شاق تم إنجازه في أصعب مرحلة مر بها العالم أجمع؛ ولكن كما علمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وما نراه من خلال إنجازاته الفرعونية حتى من خلال التعايش مع فيروس كرونا أعطانى القوة والدفعة للاستمرار فى تنفيذ هذا المشروع.