مصادرة المبنى دون حكم قضائي.. الكشف عن ملامح تراخيص البناء بعد انتهاء مدة الإيقاف

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ملامح منظومة تراخيص البناء الجديدة التي تعكف الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الانتهاء منها لبدء تطبيقها.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد، إن تراخيص البناء الجديدة ستكون بمثابة عقد بين المواطن والدولة، على أن يكون هذا العقد من عدة بنود على كل طرف الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد.

وتابع متحدث الوزارة: الترخيص هيكون عبارة عن عقد مكون من بنود ويتم تنفيذ البناء على مراحل وفي نهاية كل مرحلة تشكل لجان للمتابعة والتقييم على الأرض لبيان مدى مطابقة الواقع للاشتراطات المنصوص عليها في الترخيص، بمعنى أنه بالنسبة للأبراج لن يتم منح إذن الانتقال لبناء الدور الأرضي قبل الانتهاء من إنشاء الجراج والتأكد من مطابقته للاشتراطات الواردة بالترخيص.

وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أنه سيتم تطبيق جميع الأكواد المصرية المتعلقة بالبناء سواء فيما يتعلق بالجراج أو نظم البناء وما يتعلق بالإنشاءات والخرسانة المسلحة وغيرها.

وأوضح: في حالة عدم المطابقة لن يتم منحه إذن السماح بالانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد تصحيح الأوضاع المخالفة، ونعمل الآن على وضع الصيغة النهائية للتراخيص الجديدة، وسيتم العمل بها عقب الانتهاء من مهلة الـ6 أشهر المحددة من قبل الوزارة بوقف أي بناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت من قبل عن أن التراخيص الجديدة للمباني تتضمن بندا يتيح للحكومة مصادرة المبنى بشكل فوري حال مخالفته وعدم الالتزام بالترخيص وتطبيقه دون اللجوء إلى استصدار حكم قضائي بذلك.

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