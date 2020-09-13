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استعدادًا لتشغيلها العام الدراسي المقبل.. نائب وزير الإسكان يتفقد كليات جامعة العلمين الدولية

10:56 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
استعدادًا لتشغيلها العام الدراسي المقبل.. نائب وزير الإسكان يتفقد كليات جامعة العلمين الدولية

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقَّد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم الأحد، التشطيبات الأخيرة بمباني 4 كليات بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

رافق نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية كل من المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز والشركات المنفذة.

واستهل عباس جولته بتفقد ما تم تنفيذه من أعمال؛ حيث تفقد مباني الجامعة، مؤكدًا الانتهاء من كل التشطيبات وتنظيف المباني التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، استعدادًا للعام الجامعي الجديد.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، وتعهدت شركة المقاولات المنفذة بالتزامها بالبرنامج الزمني المحدث.

والتقى عباس مسؤولي المكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل، وكذا المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال بالمشروع، مؤكدًا حرص الدولة على تنفيذ المشروعات التي من شأنها المساهمة في استدامة الحياة بالمدن الساحلية طوال العام؛ لا سيما مدينتي العلمين والمنصورة الجديدتين.

وقال المهندس أسامة عبد الغني: يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية) على مساحة 128 فدانًا، وتضم الجامعة (13 كلية- 4 مبان سكنية- مبنى للإدارة- المكتبة).

خالد عباس جامعة العلمين الدولية وزير الإسكان

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