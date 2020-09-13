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وزير الدفاع يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

10:10 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
وزير الدفاع يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، تكريم سيدة القطار، وعدد من القادة العسكريين التي انتهت مدة عملهم بالقوات المسلحة، حيث منحهم وزير الدفاع وسلم الجمهورية من الطبقة الثانية.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة لتستمر ملحمة العطاء جيلاً بعد جيل .

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى أصعب اللحظات من تاريخ مصر لتظل القوات المسلحة درعا قويا يحمى الوطن وحصنا منيعا يصون مقدساته، مؤكداً أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القوات المسلحة

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