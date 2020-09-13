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بعد تعميم الـ50 جنيهًا للتصالح بالريف.. عضو بالشيوخ: خطوة مُشجعة للمواطنين

04:00 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
بعد تعميم الـ50 جنيهًا للتصالح بالريف.. عضو بالشيوخ: خطوة مُشجعة للمواطنين

(مصراوي):

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح في مخالفات البناء، والتغلب على الاشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم السبت، تعليقًا على توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر في الريف بـ50 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة في 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ومدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التسهيلات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والاهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين وقدرتهم على المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ على منهجه في الإصلاح وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.

ولفت إلى أن الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤى بالمتابعة والرقابة على تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر، حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية في بعض الأحيان سببًا في الإحجام، والرد بحسم على أي شائعات يتم ترويجها بشأن قانون التصالح وأهميتة.

التصالح في مخالفات البناء الأرض الزراعية الريف أسعار التصالح

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