الإخوان وفاروق جعفر وخالد يوسف.. 10 تصريحات أثارت الجدل حول عزمي مجاهد



(مصراوي):

توفى اليوم السبت، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق عزمي مجاهد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

وخلال السنوات الأخيرة، أثار مجاهد الجدل أكثر من مرة، بسبب تصريحاته في عدد من وسائل الإعلام وخلال البرامج التي قدمها بقنوات الحدث والعاصمة والرافدين، وينشر "مصراوي" أبرز تصريحاته الشهيرة..

1- طالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الإعلام أسامة هيكل، بمنع ظهور فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق على شاشات التليفزيون الفترة المقبلة، بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول مجاملة التحكيم الأفريقي لمنتخب مصر في المباريات والبطولات السابقة.

2- "خسرت انتخابات الزمالك 2009 بسبب التزوير.. و8 آلاف أهلاوي تسببوا في سقوط حمادة إمام".

3- "السيسي زعلان مننا أوي، ليس مطلوبًا منه أن يتحدث كل فترة عن المؤامرات التي تتعرض لها الدولة".

4- "الشعب المصري يصدر الحب للعالم منذ أول ظهور للرئيس عبدالفتاح السيسي في الإعلام، بعدما أنقذ مصر مع جيشنا من الأشرار، السيسي الآن هو رسول الحب ولا يترك أي مناسبة أو مؤتمر إلا ويتحدث عن الحب، العالم لن يعيش بسلام إلا بتحقيق العدالة ونشر الحب بين الشعوب".

5- "السيسي كايدهم وحارق دمهم.. وإحنا بنحبه كدة، الشعب المصري وحده هو المنوط به تأييد مد فترة للرئيس من عدمه".

6- "كل العاملين في الإعلام الإخواني بتركيا دواعش، والإخوانجية في تركيا جايين جايين وهيتحاسبوا على كل كلمة قالوها في حق مصر، أيامهم معدودة جدًا في تركيا، أردوغان هيبوس أيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان حاجات معينة ومش هقولها على الهواء، دي معلومات عندي".

7- "خالد يوسف أفسد الذوق العام وجرف القوى الناعمة في مصر، وأساء تربية النشء وأساء لكيان المجتمع، لكن النهاردة بقينا على الطريق الصحيح".

8- "الإخوان هم سبب خراب مؤسسات مصر، هؤلاء أحفاد مسيلمة الكذاب، وناس خونة يرغبون في هدم الوطن، وأي خراب لا يأتي إلا من هؤلاء أنصاف الرجال، وأقول الدولة تعافت والحمد لله، تبين للجميع أن كل أحاديثهم كذب".

9- "الإخوان قطيع واحد على مستوى العالم، وكلهم كذابين وغشاشين وملهومش كلمة ولا مبدأ ولا ملة".

10- "الإخوان لهم دور في ارتفاع سعر الدولار، وكشفنا بعض عمليات التهريب في محافظة الدقهلية، فكيف يتم الصمت على مثل هذه العمليات التي تقود سعر الدولار للجنون".