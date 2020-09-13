بداية من اليوم.. فيلم "رحلة سائح في مصر" يعرض على شاشات المطارات المصرية

كتب- محمد عبيد:

في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، تم اليوم السبت، في عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة في مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لعرضه بجميع المطارات المصرية.

وأشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى أن الفيلم يهدف للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، في نفس الوقت يلقي الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية للحفاظ على سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

من ناحيته، رحب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بهذه المبادرة، مؤكدًا أن عرض هذا الفيلم الدعائي في المطارات المصرية يدعم مساعي وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار في تشجيع السياحة الوافدة، كما يبعث رسالة طمأنينة إلى جميع دول العالم بتطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المطارات والمقاصد السياحة المصرية.

وأطلقت فيلم "رحلة سائح في مصر" في آواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أول يوليو الماضي، في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings"، على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، وحقق الفيلم أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر.