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إنجازات السيسي تتحدث عن نفسها.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة

01:06 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
إنجازات السيسي تتحدث عن نفسها.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة

تطوير العشوائيات

(مصراوي):


قال الدكتور نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي وهب حياته من أجل بناء الوطن، ويؤسس لدولة حديثة من أجل الأجيال القادمة.

وأكد هاشم، في بيان صحفي له اليوم السبت، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات لا حصر لها، سواء أكان على مستوى الصحة أم مشروعات الإسكان والتعليم، ومن خلال المشروعات القومية العملاقة.. وغيرها من الملفات التي حقق فيها نجاحات كبيرة.

وأشار النائب إلى أن الإنجازات والمشروعات القومية التي حققها السيسي لمصر خلال السنوات الست الماضية تتحدث عن نفسها في جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن السيسي دائمًا مهموم بمشكلات المصريين، ولم يدخر جهدًا لتذليل كل الصعاب التي تواجه المواطنين.

وأضاف هاشم: "استطاع الرئيس السيسي خلال فترة وجيزة تسجيل إنجاز مصري خالص في مواجهة العشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة".

وأشار النائب إلى أن الرئيس كتب شهادة إنجاز للدولة المصرية في مواجهة العشوائيات وتوفير حياة كريمة ولائقة لمواطنيها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المناطق ونقل سكان العشوائيات إليها؛ حرصًا على توفير حياة كريمة لهم.

تطوير العشوائيات مجلس الشيوخ الرئيس السيسي نور هاشم

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