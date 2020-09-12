أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

"الزراعة" تعلن حصاد معهد بحوث أمراض النباتات في أغسطس

11:53 م السبت 12 سبتمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- أحمد مسعد:


أعلن معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد الأنشطة الإنتاجية والهدمية، التي تم إنجازها في أغسطس الماضي.

وأوضح الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، تكثيف المرور من خلال اللجان العلمية التابعة للمركز، بالمحافظات المختلفة، لدراسة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، حيث تم المرور على محاصيل الخضر في بعض مراكز محافظات البحيرة والمنوفية وكفرالشيخ والغربية والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وأسيوط، والمرور على بعض محاصيل الفاكهة في بعض مراكز محافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية وبني سويف على محاصيل النخيل والموالح والكمثرى والعنب والمانجو، فضلًا عن المرور على محصول الذرة في بعض مراكز كفرالشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا والأقصر.

معهد بحوث أمراض النباتات وزارة الصحة النباتات وزارة الزراعة

الخبر التالى:

الأوقاف تعقيبًا على فتح ضريح ابن حجر العسقلاني: أغلقناه.. والموضوع أحيل للتحقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100708

    عدد المصابين

  • 82473

    عدد المتعافين

  • 5607

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28608938

    عدد المصابين

  • 20490967

    عدد المتعافين

  • 918181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا