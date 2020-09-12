"الزراعة" تعلن حصاد معهد بحوث أمراض النباتات في أغسطس

كتب- أحمد مسعد:



أعلن معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد الأنشطة الإنتاجية والهدمية، التي تم إنجازها في أغسطس الماضي.

وأوضح الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، تكثيف المرور من خلال اللجان العلمية التابعة للمركز، بالمحافظات المختلفة، لدراسة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، حيث تم المرور على محاصيل الخضر في بعض مراكز محافظات البحيرة والمنوفية وكفرالشيخ والغربية والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وأسيوط، والمرور على بعض محاصيل الفاكهة في بعض مراكز محافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية وبني سويف على محاصيل النخيل والموالح والكمثرى والعنب والمانجو، فضلًا عن المرور على محصول الذرة في بعض مراكز كفرالشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا والأقصر.