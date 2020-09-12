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وزيرة الصحة: "كورونا" أصبح أقل شراسة.. ونرحب بأي متطوع لتجربة لقاح الفيروس

11:21 م السبت 12 سبتمبر 2020
وزيرة الصحة: "كورونا" أصبح أقل شراسة.. ونرحب بأي متطوع لتجربة لقاح الفيروس

الدكتورة هالة زايد

(مصراوي):


قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن فيروس كورونا، أصبح أقل شراسة في مصر والعالم والدليل على ذلك تراجع منحنى الوفيات بشكل ملحوظ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أن أعراض مرض كورونا لم تتغير من ارتفاع درجات الحرارة والالتهاب الرئوي، لافتة إلى أن تطوير بروتوكولات العلاج ساهم في انخفاض معدل الوفيات إلي جانب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجميع يجب عليه التضامن في التجارب السريرية للقاحات كورونا، لوضع نهاية لهذا الوباء، مضيفة: "نرحب بأي متطوع ينطبق عليه الشروط ولن نجرب على أحد إلا بعد التأكد من فاعلية وأمان اللقاح".

وأعلنت وزارة الصحة أنه سيتم فتح موقع الحجز لاستقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح بداية من غدًا الأحد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني Www.Covactrial.mohp.gov ، والذي يحتوي على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة في التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعلنت اليوم السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في اطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.​

هالة زايد فيروس كورونا لقاح كورونا

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