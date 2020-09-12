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افتتاح معرض اسكتشات نادرة بجاليري بهلر

10:38 م السبت 12 سبتمبر 2020
افتتاح معرض اسكتشات نادرة بجاليري بهلر

جاليري بهلر

(مصراوي):

افتتح مساء اليوم السبت، معرض "اسكتشات" بجاليري بهلر بوسط البلد، وسط حضور عدد من الفنانين التشكيليين والنقاد على رأسهم الفنانيين الدكتور مصطفى الفقي وعبد الرازق عكاشة.

وأعلن الفنان سامح سعيد رئيس مجلس إدارة الجاليري، أن الفنانة إكرام عمر تحضر كضيف شرف المعرض الذي يكرم اسم زوجها المبدع الراحل "ممدوح عمار" كواحد من جيل الرواد الذي يعتبر الاحتفاء بهم إحدى سياسات الجاليري الذي يحرص على تنفيذها منذ أولى انطلاقاته، حيث يعتبر عمار واحد من المتفردين وسط مجايليه من الرواد أمثال عبدالهادي الجزار وحامد ندا وجاذبية سري ورمسيس يونان؛ إذ قدم أنموذجًا فريدًا في الواقعية محملًا إياها كثيرًا من القضايا الفلسفية المتعلقة بمجتمعه وبالإنسان بصفة عامة ما أضفى بعدًا عالميًا لفنه.

يضم المعرض 100 اسكتش نادر لـ20 فنانًا من كبار الفنانين في تاريخ الفن التشكيلي المصري هم سيف وانلي وأدهم وانلي، صلاح طاهر، محمد ناجي، جورج بهجوري، عفت ناجي، عصمت دوستاشي، محمود موسى، عزت إبراهيم، رضا عبدالسلام، ممدوح عمار، إكرام عمر، عبدالفتاح البدري، أحمد الجنايني، عبدالرازق عكاشة، وحيد مخيمر وأحمد شهاب؛ وتستمر فعالياته حتى 20 سبتمبر الجاري.

ويعتبر معرض "اسكتشات" أول فعاليات جاليري بهلر الرسمية بعد فترة إغلاق طويلة شهدتها معارض الفن التشكيلي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاليري بهلر وسط البلد مصطفى الفقي إكرام عمر

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