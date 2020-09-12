"مسحة كورونا وصيف بالصعيد".. ننشر مطالب السياحة الثقافية وموعد تشغيل الفنادق العائمة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عدد من مستثمري وممثلي السياحة الثقافية ومديري الفنادق بالأقصر، عددًا من المطالب والمقترحات لدعم السياحة الثقافية، في محافظتي الأقصر وأسوان.

جاء ذلك خلال لقائهم بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمناقشة أحوال القطاع بالمحافظة والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع وتنشيط حركة السياحة الثقافية بعد استئنافها اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

ويرصد "مصراوي" الطلبات كالتالي:

- السماح بإجراء تحليل PCR بمطاري الأقصر وأسوان للسائحين الذين لم يتمكنوا من تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد زيارتهم لمصر، على غرار ما يتم في بمطاري شرم الشيخ والغردقة.

- السماح بمنح الذهبيات والبوتيك أوتيل في الأقصر ترخيصًا سياحيًا.

- مد فترة مبادرة "صيف في الصعيد" لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية من خلال منح تخفيض 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، حتى شهر ديسمبر تزامنًا مع بدء انتعاش السياحة الثقافية في الموسم الشتوي.

- النظر في تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للأقصر وأسوان، ما سيساهم في تنشيط حركة السياحة إلى هاتين المحافظتين.

من ناحيته، أكد وزير السياحة أنه سيتم دراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل به وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.

وأشار العناني، إلى أن رحلات الفنادق العائمة (Nile Cruises) ستبدأ العمل في شهر أكتوبر المقبل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقًا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

من ناحيته، أكد ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن جميع العاملين في الأقصر، على أتم الاستعداد لاستقبال السائحين، مطالبًا بزيادة رحلات اليوم الواحد، كونها من الأمور المهمة في الأقصر كون هذه الرحلات تعطي ضوء أخضرًا لتتنفس مدينتي الأقصر والغردقة ويستطيع السائح الذهاب للقاهرة والأقصر.

وأوضح عجمي لـ"مصراوي"، أن مطاري الأقصر وأسوان، جاهزان ومستعدان لاستقبال أية رحلات وافدة طبقًا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، بجانب شرط تحليل pcr الخاص بخلو القادم من فيروس كورونا، طبقًا لتعليمات الحكومة، بالإضافة إلى استعداد الشركات لعمل عروض للمواطنين على مستوى السياحة الداخلية للموسم الشتوي المقبل

وطالب إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بضرورة تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يخص مساندة القطاع السياحي وخاصة من جانب (البنوك والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه والرسوم) التي تفرضها عدة جهات في الحكومة ولم توقف تحصيلها رغم ما يمر به القطاع حالياً وما يعانيه أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، مشيراً ألى ضرورة المراجعة حتى تتمكن المنشآت السياحية من الوفاء بإلتزاماتها.

ودعا عبدالعال، إلى ضرورة دعم الطيران الشارتر للأقصر وأسوان بنفس نسبة دعمه للسياحة الشاطئية في شرم الشيخ والغردقة لتعويض العودة البطيئة للسياحة الثقافية.

وأعلنت محافظة الأقصر، استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التواصل عدة مرات بين كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.