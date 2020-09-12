مصدر بالأوقاف: واقعة فتح ضريح "بن حجر العسقلاني" قيد التحقيق

كتب- محمود مصطفى:

قال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن واقعة فتح ضريح "ابن حجر العسقلاني" بمنطقة الإمام الشافعي بالقاهرة، قيد التحقيق داخل مديرية القاهرة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، السبت، أنه حال ثبوث واقعة فتح الضريح، سيتم إحالة المشرف عليه للتحقيق، لمخالفة تعليمات الوزارة بتعليق فتح جميع الأضرحة على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر، إلى أن جميع الأضرحة على مستوى الجمهورية مغلقة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان وفدًا من العلماء والدعاة، توجه الخميس الماضي لضريح "بن حجر العسقلاني" بمنطقة الإمام الشافعي، وتم فتح الضريح وإقامة مجلس قراءة به.