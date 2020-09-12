رئيس السكة الحديد يتفقد سير العمل والمحطات على خط (القباري/ مطروح)

كتب- أسامة علي:

تفقد رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، اليوم السبت، سير العمل على خط (القباري/ مطروح)، مصطحبًا مسئولي الهيئة المعنيين، لتفقد حالة السكك والمحطات والأبراج والإشارات.

بدأت الجولة بتفقد محطة الحمام، حيث شدد رئيس الهيئة على ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة ورفع القمامة الملقاة بجوار سور المحطة وعمل محاضر للأهالي المخالفين لتعليمات الهيئة، كما تفقد رئيس الهيئة العمل بمكاتب صرف التذاكر للاطمئنان على سير العمل بها وإيرادات المحطة.

وفي محطة الرويسات، أبدى رسلان عدم رضاه عن مستوى نظافة مدخل المحطة وأمر بتزويد المحطة بالعمالة اللازمة لإنجاز المهام على الوجه الأمثل، مع دهان المظلات وتوفير مقاعد خشبية على رصيف المحطة لخدمة المسافرين، وبمتابعة سير العمل ببلوك الرويسات، وجه بانتظام سير العمل بالبلوك طبقاً لبنود لائحة سلامة التشغيل.

واستكمل رسلان مروره على المحطات على طول الخط لمتابعة انتظام سير العمل بها، ووجه باستكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وإغلاق المعابر غير القانونية على طول الخط وعمل محاضر لمنشئيها، بالتنسيق مع الشرطة والمحليات، ومراجعة التعديات على أملاك الهيئة حفاظاً على مواردها وأملاكها.

وفي السياق، وجه رئيس الهيئة خلال جولته بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة الأحواش، ورفع المخلفات من على جانبي السكك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، دفعًا لضرر الحرائق وللحافظ على ممتلكات الهيئة، مع ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطات بصفة عامة للوصول للمظهر المأمول، اتساقًا مع التطوير الشامل لكافة قطاعات السكة الحديد، كما أصدر رسلان تعليماته مجددًا بتجميع الخردة بأماكن آمنة تمهيدًا للتصرف فيها بالطرق القانونية.

كما تفقد رئيس الهيئة العمل بالمنفذ المؤقت بالكيلومتر 117 على الخط، والذي تم تشغيله بناءً على طلب من وزير الإسكان لوزير النقل بعد إغلاق المنفذ المؤقت بالكيلومتر 133 بعد تشغيل الكوبري العلوي.

وأثناء جولته، تفقد رسلان مزلقان الجباسات وقام بمراجعة تعليمات سلامة التشغيل مع عامل المزلقان للتأكد من إلمامه بالتعليمات وأدوات تفعيلها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد، وجه رسلان بتكثيف المرور النهاري والليلي على المزلقانات والأبراج على طول الخط.

كما شدد رئيس الهيئة بمراجعة تجديدات السكة في المسافة ما بين الكيلومتر 88 والكيلومتر 122 مع شركة ايرتراك المنفذة التابعة للسكة الحديد، وذلك لسرعة تنفيذ الملاحظات الخاصة بالسكة ورفع السرعة عليها للوصول للسرعة المقررة لخط القباري/ مطروح، مع إصداره الأوامر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للفحص لمراجعة استلام تطوير المحطات من محطة الحمام وحتى محطة مرسى مطروح.

وأثناء تفقده محطة العلمين، وجه رئيس الهيئة بنظافة المحطة مع توفير عمال نظافة وتوفير أثاث جديد للاستراحة الخاصة بالمحطة ومكتب التذاكر، كما وجّه برفع ناتج تجديد المحطة من المدخل وتغيير اليافطة، وأصدر تعليماته بإصلاح الصرف الصحي في مدخل المحطة، وغلق المعبر غير القانوني بحوش المحطة ورفع القضبان بالحوش.

واستكمل رسلان جولته بالمرور على محطة سيدي عبد الرحمن، حيث أكد ضرورة الاهتمام بمدخل المحطة ورفع العشوائيات عن الغرف الموجودة على رصيف المحطة، ووجه من جديد بضرورة وجود عمال نظافة بالمحطة، وقام رئيس الهيئة بفحص أعمال العاملين والتأكد من انضباطهم وتواجدهم بمقار عملهم ومراجعة تعليمات سلامة التشغيل للتأكد من إلمام العاملين بها وكذا الاطمئنان على دقة وانتظام سير العمل.

ووجّه رئيس هيئة السكة الحديد خلال زيارة تلك المحطات بإزالة جميع أنواع الهيش والحلفا والحشائش داخل وجوار السكة وفي المحطات والأحواش والورش، واستكمال وسائل إطفاء الحريق وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين على أعمال الحماية المدنية، كما تضمنت توجيهاته زيادة كمية البازلت في بعض المسافات بالسكك ورفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات وتنظيف الأحواش ورفع المخلفات من على جانبي السكك لرفع مستوى نظافة المحطات، مع تنبيهه بتجميع الخردة بالأحواش بأماكن آمنة تمهيداً للتصرف فيها بالطرق القانونية، كما وجه بغلق الفتحات الموجودة بأسوار المحطات لتأمين خطوط الهيئة والحفاظ على أرواح الأهالي.

وفي نهاية الجولة، شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام العاملين بطوائف التشغيل بالمحطات ومنافذ التذاكر ومشرفى ومضيفي القطارات بحسن التعامل مع جمهور الركاب وحسن التصرف وتنفيذ تعليمات ولوائح الهيئة عند وجود أية مخالفات أثناء قيام العاملين من طوائف التشغيل بأداء واجبات عملهم بما يعكس الانطباع الجيد عن السكة الحديد والعاملين بها والذي ينشده وزير النقل وقيادات الهيئة.